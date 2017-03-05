Kayserispor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, maç sonrasında yaptığı açıklamasında, 'Böyle bir penaltıya kargalar bile güler' dedi.

Kayserispor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, maç sonrasında yaptığı açıklamasında, "Böyle bir penaltıya kargalar bile güler" dedi.

Kayserispor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Çok üzgünüz. 3 puanla ayrılmamız gerekiyordu. O şanslar bize geldi. Bu tür olaylar olabiliyor, bunu da bir şanssızlık olarak değerlendirip önümüzdeki karşılaşmaya bakacağız. Kasımpaşa da iyi mücadele etti. Bizim oyunu buraya kadar getirip berabere ayrılmamız üzücü. Welitton ve Güray olmadığı için hamle yapma şansımız pek fazla yoktu.

Çok güvendiğim geleceği olan iyi bir hakemdi. Verdiği penaltı çok komikti. Böyle bir penaltıya kargalar bile güler. Bu kadar ucuz bir penaltı çalamazsın. Geçen hafta da Rize'de aynısını yaşadık. Bu seviyede oynayan bir takımın kaderi ile oynamaktır bu. Direncimiz kırıldı. Fenerbahçe kupa maçında da bunu yaşadık. Rize'deki de enteresan karardı. Bize şu ana kadar kimse penaltı çalmadı. Tersi olduğunda en ufak pozisyonda penaltı çalıyorlar. Hakemlerin bu kadar ucuz penaltı çalmalarına Türk hakemliği adına üzülüyorum. Oyunun genelinde kazanmaya her zaman yakın olan bizdik. Oyunu bitire bilirdik ama bu şekilde olunca takımın direnci kırılıyor. Bize de hata yapsınlar ve bize de penaltı çalsınlar" diye konuştu.

(Alparslan Ötüken / İHA)