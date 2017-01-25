Böyle anne olmaz olsun: Bebeğini denize attı

İstanbul Fatih'te bir kadın 40 günlük bebeğini denize attı. Kadın gözaltına alınırken, deniz polisi bebeğin denize atıldığı bölgede arama çalışması başlattı.

İstanbul Fatih'te bir kadın 40 günlük bebeğini denize attı. Kadın gözaltına alınırken, deniz polisi bebeğin denize atıldığı bölgede arama çalışması başlattı.

Edinilen bilgilere göre olay, Eminönü'nde sabah erken saatlerde meydana geldi. İddiaya göre, Eminönü sahiline gelen bir kadın 40 günlük bebeğini denize attı. Olayı gören güvenlik görevlileri, durumu polise bildirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, kadını gözaltına aldı. Polis, kadının ifadeleri doğrultusunda denizde arama kurtarma çalışması başlattı. Deniz polisi dalgıçlar, bebeğin denize atıldığı bölgede arama çalışmalarını sürdürüyor.

(Mehmet Altunışık/İHA)