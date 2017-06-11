Botaşspor'lu çocuklardan 'toplu' eylem

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Liginde mücadele eden Botaşspor Kulübünün maçlarını Ankara'da yapma kararı almasına tepki gösteren altyapıda oynayan çocuklar, basketbol toplarını asfaltta sektirerek eylem yaptı.

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Liginde mücadele eden Botaşspor Kulübünün maçlarını Ankara'da yapma kararı almasına tepki gösteren altyapıda oynayan çocuklar, basketbol toplarını asfaltta sektirerek eylem yaptı.

Zipaşa Bulvarı girişinde toplanan Botaşspor Kulübü altyapısında oynayan çocuklar, basketbol toplarını sektire sektire Atatürk Parkı'na geldi. Çocuklar burada "Botaş Adana'da kalacak", "Botaş Adana takımıdır" şeklinde sloganlar attı. Çocuklar, parka getirilen portatif potaya basket atarken bir taraftan da hep birlikte basketbol toplarını havaya fırlattı. Çocuklar, 3.5 yıldır Botaşspor'un alt yapısında olduklarını, takımın Ankara'ya taşınması halinde bütün emeklerinin boşa gideceğini, bu nedenle taşınmasını istemediklerini söylediler.

Botaş tarafından 1984 yılında kurum çalışanlarının çocuklarının spora yönlendirilmesi amacıyla Adana'da kurulan ve günümüzde Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele eden Botaşspor Kulübü, maçlarını Ankara'da yapma kararı almıştı.

(Fatih Keçe-Serkan Çetinkaya / İHA)