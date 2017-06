Botanik bahçesi gibi cami

Sivas'ta 2005 yılında yapılan Mehmet Akif Ersoy Camisinin bahçesi botanik bahçelerini aratmıyor.

Ata Sanayi içerisinde bulunan Mehmet Akif Ersoy Camisinin imamı Yusuf Yıldırım esnaflarında desteğiyle caminin bahçesini adeta botanik bahçesine çevirdi. Karagül, dut ve kiraz ağacına kadar bir çok çiçek ve meyve ağaçlarının bulunduğu cami bahçesine girenlerde botanik bahçesine girmiş hissi uyanır. Renk cümbüşünün yaşandığı camiden etrafa yayınlan kokuda cami cemaatine huzur veriyor.

Cami imamı Yusuf Yıldırım, emek verilince her şeyin olduğunu belirterek,"En büyük destek hem maddi, hem de manevi yönden esnafımızın oldu. Burası botanik bir bahçe. Bu sene Urfa Halfeti'den karagül getirttik. Sevgi olursa her şey oluyor, mesela salonda yetişen küpeler var onları getirdik, onlarda ekime kadar dayanıyor. Yeni sevgi olunca gözünüz hiçbir şey görmüyor. Sivas'ta belki de böyle bahçesi bu kadar özellikli bir cami daha yoktur. Yıllardır yapıyoruz bunu sanayinin ortasında hiç kimse zarar vermez çiçeklere" diye konuştu.

Vatandaşların huzur ortamında gelip ibadetlerini yerine getirdiğini söyleyen Yıldırım,"Namaz saati dışında gelip buraya oturan çok cemaatimiz var çok huzurlu bir ortam ve camilerimizin olması gereken şekli bu bütün camilerimizin böyle olması gerekir, çevresinin içinin her şeyi ile böyle olması lazım" diye konuştu.