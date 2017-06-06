Botan Çayı'nda bir kişinin daha cesedine ulaşıldı

Siirt'in Pervari ilçesi Botan Çayı'na uçan minibüste bulunan 3'üncü kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp bir kişinin bulunması için çalışmalar sürüyor.

Siirt'in Pervari ilçesi Botan Çayı'na uçan minibüste bulunan 3'üncü kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp bir kişinin bulunması için çalışmalar sürüyor.

Pervari ilçesine bağlı Sarıdam köyü ile Beğendik beldesi arasında seyir halindeki 56 AL 856 plakalı köy minibüsünün Botan Çayı'na uçması sonucu Mehmet Emin Gönül ve Zahit Yaman hayatını kaybetmiş, 2 kişi de suda kaybolmuştu. Bölgede başlatılan arama çalışmaları sonucunda kayıplardan birinin cansız bedenine ulaşıldı. Süleyman Yaman'a ait olduğu belirlenen ceset, otopsi için Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kayıp diğer kişinin bulunması için çalışmalar sürüyor.

(Mehmet Niyazi Deniz / İHA)