Boston son saniye basketiyle kazandı

NBA Doğu Konferansı finalinde evinde ilk iki maçı kaybeden Boston Celtics, deplasmanda Cleveland Cavaliers'ı son saniye basketiyle yenerek yeniden umutlandı.

NBA Doğu Konferansı finalinde evinde ilk iki maçı kaybeden Boston Celtics, deplasmanda Cleveland Cavaliers'ı son saniye basketiyle yenerek yeniden umutlandı.

Mücadelenin ilk periyodu 35-24, devre de 66-50 Cleveland Cavaliers üstünlüğüyle geçildi. Üçüncü periyotta farkı 5'e indiren Boston Celtics, Avery Bradyley'in son saniye üçlüğüyle parkeden 111-108 galip ayrıldı. Konuk ekipte Marcus Smart 27 sayı, 5 ribaund ve 7 asist; Avery Bradley ise 20 sayı, 3 ribaund, 4 asist üretti. Cleveland Cavaliers'ta ise Kyrie Irving 29 sayı ve 7 asistle oynadı. LeBron James ise 11 sayı, 6 ribaund ve 6 asistte kaldı.

Boston Celtics, bu sonuçla birlikte seride durumu 2-1'e getirdi.

