Boston'da taksi dehşeti yaşandı: 10 yaralı

ABD'nin Massachusetts eyaletine bağlı Boston kentinde bir taksinin yayalara çarpması sonucu 10 kişi yaralandı.
ABD'nin Massachusetts eyaletine bağlı Boston kentinde bir taksinin yayalara çarpması sonucu 10 kişi yaralandı. ABD'nin Massachusetts eyaletine bağlı Boston kentindeki Porter Caddesi'nde taksi yayalara çarptı. Yetkililer, olayın Logan Uluslararası Havaalanı taksi durağı yakınlarında meydana geldiğini, olay sonrası çeşitli derecede yaralanan 10 kişinin tedavileri yapılmak üzere hastaneye kaldırıldığını bildirdi. Yetkililer olaya ilişkin henüz net bir açıklama yapmadı.
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