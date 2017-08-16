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Ramazan Tamer

Boşta gaza basmak

İnsanlar görürüz; kendince hayal kuran ve gerçekleştirmek için hayata bir tarafından tırmalayarak devam eden.

İnsanlar görürüz; hayal kurmayan. Mekanik ve asla muhali düşünmeyerek, olandan ömrünü idame ettirmenin derdine düşmüş.

İnsanlar görürüz sadece hayal kuran. Hayalleriyle etrafında bir inananlar halkası oluşturarak ömrünü onların sırtından devam ettirmeye azmetmiş varlıklar yani asalaklar.

İnsanlar görürüz; ne hayal kurmaktan vazgeçen ne de başkasına inanmaktan vazgeçerek hareket ediyormuş gibi yapıp, çıkardığı gürültüye kendisinden başkasının inanamadıkları.

İnsanlar görürüz; yolcu sayısına göre bir iş yaptığını zannederek yine yolcularıyla birlikte hareketsiz kalmayı ve hala daha yolcu sayısını artırmaya yönelik gayretlerine devam edenler.

Peki, nasıl yapalım ne edelim ki; bizim insanımız da bir şeyler üreten haline gelsin diyebilirsiniz.

Sanırım öncelikle hangi hastalığa müptela olduğunu bilmeyen hastanın kendince çözüm arayışları. Belki bir gün deneme yanılma yoluyla bulunabilir ama bunu bile aramaya yanaşmayanlar olursa, onların da bir çözüm bulması söz konusu değildir.

Zaman zaman dostlarla muhabbet ederken, adeta otomobilini çalıştıran ama bir türlü hareket ettirmeyen insan rollerini oynadığını gördüm.

Araba boşta iken gaza basmak yakıt tüketimini gösterse de, çok yüksek seviyede ses çıkarsa da; maalesef yol almaktan uzaktır. Yakıt tüketimini kendine iş yapılıyor anlamında ele alan düşünce tarzı, mutlaka kendine bilimsel denilen sonuçlar çıkarabilir.

Veya seslere bakarak yol alındığını zannedenler kendine hüccetler bulsa da; bir santim dahi hareket etmeyerek hedefe ulaşmamız söz konusu değildir.

Ne çıkarılan sesler, ne yolcu sayısı, ne de yakıt tüketimi yapılması gerekenlerin yapıldığını göstermek için yeterli olabilir.

Yapılması gereken bütün eylemlerin bir üretime dönüşerek; ülke veya insanlar için işe yarayacak sonuçların ortaya çıkarılmasıdır.

Zaman zaman boşta iken gaza basmakla kendini görevli kabul eden motivasyon uzmanları; siyasi, toplumsal, ekonomik gazlamalarla sonuç almaya kalkışan güçlerin dikkatle izlenmesi de gerekir.

Gezi olayları, 15 Temmuz kalkışması ve tarih boyunca gazlamalarla harekete geçirilmeye çalışılan bazı güç odaklarına dikkat etmek gerekir.

Gerçekten iyi niyetli olduğunu iddia edenlerin de, artık araba boşta iken gaza basmaktan vazgeçmesi gerekir.

Hiçbir şey yapmaya gücü yetmediğini iddia edenlerde; gaza basmak yerine birinci vitesle dahi olsa harekete geçen ,yol alan ve hedefe geç ve zor da olsa ulaşma ihtimali bulunan işler yapabilmelidir.

Hiçbir üretememektense, az da olsa bir şeyler üretmeye çalışmak sanırız bu topraklar için çok önemli bir iştir.

İnsanımız metrelerce veya kilometrelerce yukarıya taşıma hayali güzel olsa da; şimdi yapılması gereken, konuşmayı ve didişmeyi bir kenara bırakıp bir santim dahi olsa yukarıya taşımak en önemli sorumluluk bilincimiz haline gelmelidir.

Başkalarını hızına bakıp komplekse girmeye kalkışan akademik kafalar yerine; devlet tecrübesiyle toplumu ayakta tutmaya yönelik girişimler, ayakta alkışlanacak ve tarih bir gün mutlaka bu adımların izlerini gün yüzüne çıkartacaktır.

Başka toplumların gelişmeleriyle övünen bilim adamlarının; toplumlarına iyi niyetli birkaç adım attırmaları, bereketlenecek ve yeryüzü, medeniyeti yine bu topraklarda yetişen öncü insanlarla elde edecektir.16/08/2017

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