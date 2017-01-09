09.01.2017 20:32 Bosna Hersek'te olaylı 'Sırp Cumhuriyeti Günü' kutlaması

Bosna Hersek'i oluşturan iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'ndeki yerel idareciler, Anayasa Mahkemesi tarafından yasaklanmasına rağmen 'Sırp Cumhuriyeti Günü'nü kutladı. Bosna Hersek'i oluşturan iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'ndeki yerel idareciler, Anayasa Mahkemesi tarafından yasaklanmasına rağmen "Sırp Cumhuriyeti Günü"nü kutladı.



Bugün Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Sırp Üyesi Mladen İvaniç ve Eski Yugoslavya Veliaht Prensi Aleksandar Karadjordjeviç'in de katılımıyla gerçekleştirilen kutlamada Bosnalı Sırp yetkililerin askeri geçit töreni görünümü vermek gayesiyle polis güçlerinden oluşan birliklerin katıldığı bir yürüyüş merasimi tertiplemeleri de dikkat çekti.



Ayrılıkçı söylemleriyle tepki çeken Bosnalı Sırp lider Milorad Dodik, kutlama programında yaptığı konuşmada "Sırp Cumhuriyeti, 25 yıl önce Sırp halkının bu topraklarda bir devlet kurma çağrısına cevap olarak kuruldu. Hiçbir zaman kendi kimliğimizden ve devletimiz Sırp Cumhuriyeti'nden vazgeçmeyeceğiz" diye konuştu.



-Savaş kurbanları: Soykırımı kutluyorlar



Bosna Hersek'teki savaş kurbanları, 9 Ocakta "Sırp Cumhuriyeti'nin kuruluşu" vesilesiyle yapılan kutlamaların 1992-95 yılları arasındaki savaşta Boşnak sivilleri hedef alan katliamların kutlanması olarak değerlendiriyor.



Büyük Sırbistan projesiyle bugün Bosnalı Sırp idaresinde kalan topraklarda Boşnakların etnik temizliğe tabi tutulduklarını söyleyen savaş kurbanları, Sırp Cumhuriyetinin temellerinin Bosnalı Müslümanların çektikleri acılar ve toplu mezarları üzerine kurulu olduğunu ifade ediyorlar.



-Kutlamaya katılan Bosna Hersek askerlerine soruşturma



Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak Üyesi Bakir İzetbegoviç, mahkeme tarafından gayrimeşru ilan edilen kutlamalara katılan Bosna Hersek Ordusu mensupları hakkında soruşturma açılmasını talep etti. İzetbegoviç'in çağrısı, ikinci büyük Boşnak siyasi hareketi konumundaki Daha İyi Bir Gelecek İçin Birlik (SBB) Partisi Başkanı Fahrudin Radonçiç tarafından da desteklendi.



-ABD Büyükelçiliği: Her türlü tehdit ciddile alınacak



"Sırp Cumhuriyeti Günü" kutlamaları ile ülkedeki kutuplaşmanın artırıldığını ifade eden ABD'nin Saraybosna Büyükelçiliği, yayınladığı bir açıklamayla Bosna Hersek Anayasa Mahkemesi'nin kararına saygı gösterilmemesini kınadı.



ABD'nin Bosna Hersek'in egemenliğine ve iki entiteden oluşan yapısına saygı gösterdiği ifade edilen açıklamada Bosna Hersek'te Dayton Barış Anlaşması ile tesis edilen güvenlik ve istikrara yönelik her tehdidin ciddiye alınacağını kaydetti.

