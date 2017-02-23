Bosna Hersek Sırbistan'a soykırım davası

Bosna Hersek, soykırım davası için Sırbistan aleyhine mahkemeye başvurdu.
Bosna Hersek, soykırım davası için Sırbistan aleyhine mahkemeye başvurdu. Bosna Hersek'in Lahey'deki Uluslararası Adalet Mahkemesi'ndeki temsilcisi Sakib Softiç, Sırbistan aleyhindeki Srebrenitsa Soykırımı davasının revize edilmesine ilişkin başvuruyu bugün resmen teslim etti. Lahey'deki Uluslararası Adalet Mahkemesi, Bosna Hersek'in resmi müracaatının ardından gerekli incelemeleri tamamlayıp, Sırbistan'dan savunma talep edecek. Davanın revize edilmesine ilişkin müracaat süresi, cuma günü sona erecek.
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