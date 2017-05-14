Boşanmak üzere olduğu karısına silah ve kezzapla saldırdı

Sarıyer'de bir şahıs, boşanma sürecinde olduğu karısına ilk önce kuru sıkı silahla ateş etti, ardından vücuduna kezzap olduğu iddia edilen bir kimyasal madde attı.

Sarıyer'de bir şahıs, boşanma sürecinde olduğu karısına ilk önce kuru sıkı silahla ateş etti, ardından vücuduna kezzap olduğu iddia edilen bir kimyasal madde attı.

Olay, geçtiğimiz cuma günü Çayırbaşı Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, 26 yaşındaki Memiş Ü., boşanma sürecinde olduğu karısı 22 yaşındaki Çiler Ü.'yü yolda çevirdi. Bir süre tartışan ikili kavga etmeye başladı. Memiş Ü. üstünde bulunan kuru sıkı silahla genç kadına doğru iki el ateş etti. Zanlı ardından cebinden çıkardığı kezzap olduğu iddia edilen şişeyi, karısının üzerine döktü. Olayı gören mahalle sakinleri genç kadına yardım etmeye çalışırken, Memiş Ü. olay yerinden kaçtı. Genç kadına su döken mahalle sakinleri, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Saldırıya uğrayan genç kadın en yakın hastaneye götürüldü.

Yaşadığı dehşeti anlatan Çiler Ü., "5 yaşındaki çocuğumla börekçiye giderken, Memiş Ü. peşime takıldı. Böreği aldım. Cebinde kezzap olduğunu gördüm. Kırmızı kapaklı mavi pet şişeydi. Yakaladı beni. Saçımdan tuttu. 'Gel 5 dakika konuşacağız' dedi. 'Benim konuşacak bir şeyim yok' dedim. Ondan sonra çekti beni kendine. Çekince zaten ben de vurdum ona. Vurduktan sonra silah patladı. Silahı patlattıktan sonra ben yere düştüm. Yere itti beni. Suratımı kapattım. Kezzabı döktü üstüme. Silahla da vurdu. Ondan sonra polisler geldi" dedi.

Emniyete giderek ifade verdiğini belirten genç kadın, "Polisler koruma talep edeceğiz dediler. Davacıyım. Boşanma sürecindeyim, iki ay sonra mahkemem var. İnşallah da boşanırım. İnşallah içeri girer. İnşallah hapislerde çürür. Karşılıksız kalmamasını istiyorum. Bu kadar kadına şiddet yeter. Artık böyle kadına şiddet hiç olmasın" diye konuştu.



"BİR EL ATEŞ EDİNCE HERKES KAÇMAYA BAŞLADI"

Kavga anını gören mahalle esnafı Yıldıray Kutu, "İlk gördüğümde sadece konuşuyorlardı. Birdenbire ne olduysa herkes kaçmaya başladı. Bir el ateş edince herkes kaçmaya başladı. Kezzap dökmüş. Öyle bir şey oldu dedi" ifadelerini kullandı.



"DAVACI OLACAĞIM"

Saldırıya uğrayan genç kadının babası Cüneyt Ermancı ise, "Ayrıydı bunlar. 2-3 ay evvel barıştırdım bunları. Kızım bırakmıştı. Evlendi diye duyduk. Kız da buldu birini. Kız da evlenecek. Boşanacaklar. Mahkemede bile dövmüş kızı. Tokat atmış. Böyle bir şey mi var? Kezzap, kuru sıkı. Buradaki insanlar müdahale etmiş. Almışlar eve getirmişler. Su dökmüşler. Banyoya sokmuşlar. Üstünü değiştirmişler. Davacı olacağım" dedi.

Olayı soruşturan polis, Memiş Ü.'yü gözaltına aldı. Zanlının ifadesinde karısının üzerinde döktüğü sıvının kezzap değil, kimyasal bir temizlik maddesi olduğunu söylediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen öfkeli koca, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Caner Sönmez / İHA)