Boşanmak isteyen eşini öldüren sanık: 'Asli görevlerini yapmıyordu'

Kağıthane'de boşanmak isteyen eşini öldüren tutuklu sanık Recep İnçke savunmasında, "Asli görevi olan yemek yapmak, çay demlemek, evin bakımı gibi konularda aramızda birtakım anlaşmazlıklar çıkmıştır. Keşke o an cinnet geçirmeme sebebiyet vermemiş olsaydı" dedi.

Kağıthane'de boşanmak isteyen eşini defalarca kurşunlayarak öldüren tutuklu sanık Recep İnçke'nin yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

İstanbul 6'ıncı Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Recep İnçke ve maktul Nisa Ece İnçke'nin ailesi ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Duruşmaya Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) adına avukatlar da katıldı.

Duruşmada söz alan sanık İnçke, önceki duruşmalarda olduğu gibi bu celse de sözlü savunma yapmak istemediğini söyleyerek, heyete 2 sayfalık yazılı savunma sundu. Savunmasını sözlü olarak okumayacağını dile getiren sanık olayın medyaya da yansımasını istemediğini ifade etti. Bunun üzerine mahkeme başkanı, "Bu yargılama açık yargılama medyaya da yansır, sokağa da. "GİZLİ YARGILAMA DEĞİL" DEDİ.

Sanık Recep İnçke yazılı savunmasında, bugüne kadar kendisini savunmak için herhangi bir çaba göstermediğini belirterek, " Yaşamış olduğum psikolojik durum nedeniyle çok kötü bir haldeyim. Ben de birtakım insanlar gibi huzurunuzda yalan yanlış şeyler söyleyebilirdim. Ancak yaşanmış olan olaydan dolayı rahmetliye kötü söz söylemeyi, olmayan bir takım kelimeleri dünya iyisi olan bir insanın arkasından söylemeyi de kendime yakıştıramadım. Ailesiyle evlerinin yakın olması sebebiyle, ben işten geldiğimde asli görevi olan yemek yapmak, çay demlemek, evin bakımı gibi konularda aramızda birtakım anlaşmazlıklar çıkmıştır. Aramızda benden kaynaklı (erken boşalma) duruma şaka maksatlı da olsa dalga geçmişlikleri olmuştur. Huzurunuzda duruşmada bulunanlar itibari ile konunun çeşitli medya kuruluşları vasıtası ile gündeme getirildiğinden anlatmam mümkün değildir" ifadelerini kullandı.



"KEŞKE O AN CİNNET GEÇİRMEME SEBEBİYET VERMEMİŞ OLSAYDI"

Olay günü telefonla görüşerek belli bir adreste buluşmak suretiyle 4-5 saat beraber gezdiklerini ve bu süre zarfında aralarında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını kaydeden sanık İnçke, "Bazı hususlarda görüş ayrılıkları devam etmiştir. Daha önce rahmetli boşanmak üzere bir avukata başvurmuştur, bu evrak evlilik akdinin devamına karar vermemiz sureti ile iptal edilmiştir. Bunların hepsi aslında yaşananların özetidir. O an ve o andan sonra acılarımı hiçbir şekilde hafifletemez. Ne halde olduğum ne kadar pişman olduğum umarım anlaşılmıştır. Keşke o an cinnet geçirmeme sebebiyet vermemiş olsaydı. Huzurumuzda o insanı yetiştiren ailesinden özür dilemek istiyorum. Bir anlık sinirle gelmiş olduğum duruma istinaden tarafımdan işlenmiş olan bu olaydan dolayı lehime olan hususların uygulanarak hüküm kurulmasını saygılarımla arz ve talep ederim" dedi.

Maktul Nisa Ece'nin annesi Türkçe bilmediğinden dolayı tercüman eşliğinde ifade verdi. Anne Caziye Ece, kızıyla sanık arasında şiddetli geçimsizlik olduğunu belirterek, "Kızım evini terk ederek benim evime geldi. Sanık tarafından devamlı şiddete maruz kalıyordu. Benim yanıma geldiğinde de şiddet görmüştü. Kızım evden iş aramak için çıkacağı sırada kocası telefonla aradı ve beraber gitmeyi teklif etti. Daha sonra kızımın öldürüldüğünü öğrendim şikayetçiyim" dedi. Ailenin avukatları annenin ifadesinin tam olarak tercüme edilmediğini belirtti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Recep İnçke'nin tutukluluk halinin devamına hükmetti. Şikayetçi Caziye Ece'nin bir sonraki duruşmada tercüman eşliğinde ifadesinin tekrar alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Duruşma sonrası KADEM üyeleri, ailenin avukatları ve Nisa Ece'nin annesi ve ağabeyi adliye önünde basın açıklaması yaptı. Avukat Pınar Hacıbektaşoğlu, sanığın duruşmalardaki tutumunu eleştirerek, davanın takipçisi olacaklarını söyledi. Nisa Ece'nin annesi Caziye Ece ise kızının eşinden sürekli şiddet gördüğünü belirterek, "Allah kızımın hakkını yerde bırakmasın" ifadelerini kullandı.