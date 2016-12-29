29.12.2016 14:58 Boş binada yangın çıktı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde boş bir binada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde boş bir binada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.



Edinilen bilgiye göre, Haliliye ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde boş bir binada yangın çıktı. Nedeni öğrenilemeyen yangın, kısa sürede binayı sardı. Yangını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak, alevlerin diğer binalara sıçramasını önledi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

