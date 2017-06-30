Boruya sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Malatya'da bir apartmanın su borusuna sıkışan yavru kedi, itfaiyenin başarılı operasyonu ile kurtarıldı.
Malatya'da bir apartmanın su borusuna sıkışan yavru kedi, itfaiyenin başarılı operasyonu ile kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre, Niyazi Mısri Mahallesi'nde bir apartmanın gider borusuna giren yavru kedi sıkışınca mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, sıkışan yavru kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık yarım saatlik çalışma ile kedi sıkıştığı yerden kurtarılarak sokağa bırakıldı.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.