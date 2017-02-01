Borsada yaklaşık 3 yılın en iyi ayı!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, son günlerdeki hızlı yükselişle 2015'in ocak ayından bu yana etkili olan uzun vadeli düşüş trendini sonlandırırken, döviz kuru ve faizler de düşüşe geçti.

Ocak ayında yatırımcısına ortalama yüzde 10,4 getiri sağlayan borsa, Mart 2014'ten beri en güçlü çıkışını gerçekleştirdi.

BIST 100 endeksi, ayrıca 28 Ocak 2015'te gördüğü 91 bin 806 puan seviyesinden başlayan uzun vadeli düşüş trendini de tam 2 yıl sonra, yılbaşından bu yana etkili olan yükseliş rallisi ile aştı.

Endeks, 2 yıl önce başlayan düşüş trendini 2016'nın ilk 4 ayındaki yükselişle aşamamış ve söz konusu tarihten bu yana neredeyse bütün ortalamalarının 77 bin 700 seviyelerinde toplanmasını sağlayacak bir sıkışma içine girmişti. Bu sıkışmayı 2017'nin ilk haftasında yukarı yönlü aşan endeks, 2 yıllık düşüş trendi direncinin aşılmasından kazandığı ivmeyle 86 bin puanın üzerine çıktı.

"NEGATİF BEKLENTİLER" BİTTİ, POZİTİF AYRIŞMA BAŞLADI

Analistler, TL varlıkların 2015 ve 2016 yıllarında genel olarak emsallerinden negatif ayrıştığını belirterek, yaşanan olumsuz gelişmelerin ve uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının not indirimlerinin ardından Türkiye için negatif beklentilerin sonlandığını ve pozitif ayrışmanın başladığını ifade etti.

Analistler, BIST 100 endeksinin 90 bin seviyesinin üzerini test etmesinin sürpriz olmayacağını kaydetti.

Kredi derecelendirme kuruluşlarının değerlendirmesine karşın Türkiye ekonomisi ve TL varlıkların orta ve uzun vadede yükseliş potansiyelinin çok fazla olduğuna inanan yabancı yatırımcıların girişi ile döviz kurlarının düşüşe geçtiğini, Borsa İstanbul'da net alımların güçlendiğini belirten analistler, ocaktaki yabancı girişinin uzun zamandan bu yana en yüksek seviyelere işaret edebileceğini bildirdi.

Analistler, dolar kurundaki kısa vadeli destek seviyesi olan 3,75'in kırılması durumunda düşüşün ivme kazanabileceğini ve 3,50-3,60 bandının gündeme gelebileceğini, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) sıkılaştırma adımları ve piyasada swap olarak değerlendirilen "TL depo karşılığı döviz depo" ihalelerine gelen talebin zayıflamasının da kurdaki yükseliş isteğinin azaldığına işaret ettiğini kaydetti.

10 YILLIK FAİZLER 2,5 AYIN EN DÜŞÜĞÜNDE

Analistler, TCMB'nin sıkı para politikası duruşunu devam ettirmesinin kurlardaki oynaklığı azalttığını ifade ederek, Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) getiri eğrisinin de yataylaştığını belirtti.

5 yıl vadeli tahvil faizi ile gecelik repo faizi farkının 12 Ocak'ta bu yana hızla gerilediğini ve sıfıra yaklaştığını dile getiren analistler, bu süreçte 10 yıllık tahvil faizlerinin de ocak ayının son işlem gününde 2,5 ayın en düşük seviyesine indiğini bildirdi.