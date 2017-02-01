Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Borsada yaklaşık 3 yılın en iyi ayı!
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Borsada yaklaşık 3 yılın en iyi ayı!

Borsa yatırımcısı, ocakta yüzde 10,4'lük ortalama getiri ile yaklaşık 3 yılın en iyi aylık kazancını sağlarken, döviz kurları ve faizler de düşüşe geçti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, son günlerdeki hızlı yükselişle 2015'in ocak ayından bu yana etkili olan uzun vadeli düşüş trendini sonlandırırken, döviz kuru ve faizler de düşüşe geçti.

Ocak ayında yatırımcısına ortalama yüzde 10,4 getiri sağlayan borsa, Mart 2014'ten beri en güçlü çıkışını gerçekleştirdi.

BIST 100 endeksi, ayrıca 28 Ocak 2015'te gördüğü 91 bin 806 puan seviyesinden başlayan uzun vadeli düşüş trendini de tam 2 yıl sonra, yılbaşından bu yana etkili olan yükseliş rallisi ile aştı.

Endeks, 2 yıl önce başlayan düşüş trendini 2016'nın ilk 4 ayındaki yükselişle aşamamış ve söz konusu tarihten bu yana neredeyse bütün ortalamalarının 77 bin 700 seviyelerinde toplanmasını sağlayacak bir sıkışma içine girmişti. Bu sıkışmayı 2017'nin ilk haftasında yukarı yönlü aşan endeks, 2 yıllık düşüş trendi direncinin aşılmasından kazandığı ivmeyle 86 bin puanın üzerine çıktı.

"NEGATİF BEKLENTİLER" BİTTİ, POZİTİF AYRIŞMA BAŞLADI

Analistler, TL varlıkların 2015 ve 2016 yıllarında genel olarak emsallerinden negatif ayrıştığını belirterek, yaşanan olumsuz gelişmelerin ve uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının not indirimlerinin ardından Türkiye için negatif beklentilerin sonlandığını ve pozitif ayrışmanın başladığını ifade etti.

Analistler, BIST 100 endeksinin 90 bin seviyesinin üzerini test etmesinin sürpriz olmayacağını kaydetti.

Kredi derecelendirme kuruluşlarının değerlendirmesine karşın Türkiye ekonomisi ve TL varlıkların orta ve uzun vadede yükseliş potansiyelinin çok fazla olduğuna inanan yabancı yatırımcıların girişi ile döviz kurlarının düşüşe geçtiğini, Borsa İstanbul'da net alımların güçlendiğini belirten analistler, ocaktaki yabancı girişinin uzun zamandan bu yana en yüksek seviyelere işaret edebileceğini bildirdi.
Analistler, dolar kurundaki kısa vadeli destek seviyesi olan 3,75'in kırılması durumunda düşüşün ivme kazanabileceğini ve 3,50-3,60 bandının gündeme gelebileceğini, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) sıkılaştırma adımları ve piyasada swap olarak değerlendirilen "TL depo karşılığı döviz depo" ihalelerine gelen talebin zayıflamasının da kurdaki yükseliş isteğinin azaldığına işaret ettiğini kaydetti.

10 YILLIK FAİZLER 2,5 AYIN EN DÜŞÜĞÜNDE

Analistler, TCMB'nin sıkı para politikası duruşunu devam ettirmesinin kurlardaki oynaklığı azalttığını ifade ederek, Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) getiri eğrisinin de yataylaştığını belirtti.

5 yıl vadeli tahvil faizi ile gecelik repo faizi farkının 12 Ocak'ta bu yana hızla gerilediğini ve sıfıra yaklaştığını dile getiren analistler, bu süreçte 10 yıllık tahvil faizlerinin de ocak ayının son işlem gününde 2,5 ayın en düşük seviyesine indiğini bildirdi.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Hırsızları ayak izleri ele verdi
Ege Ordusu Kurmay Başkanından ilginç savunma
27 milyon euroluk Çin kulübü Tevez'e 39 milyon euro ödüyor
Bursaspor'un amigosuna 1 yıl 11 ay hapis
Ankara Valiliğinden 'Poyraz bebek' açıklaması
TEM'de cezaevi aracı devrildi
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Cezaevine bombalı saldırı düzenlendi!
Cezaevine bombalı saldırı düzenlendi!
İsrailli Bakan açık açık tehdit etti! Ağır bedel ödetiriz
İsrailli Bakan açık açık tehdit etti! Ağır bedel ödetiriz
Reina saldırısı soruşturmasında flaş gelişme!
Reina saldırısı soruşturmasında flaş gelişme!
BM'den küstah FETÖ'cü talimatı! Hemen serbest bırakın
BM'den küstah FETÖ'cü talimatı! Hemen serbest bırakın
Aziz Yıldırım ile Göksel Gümüşdağ canlı yayında tartıştı
Aziz Yıldırım ile Göksel Gümüşdağ canlı yayında tartıştı
Tekirdağ'da 10 kişi FETÖ'den tutuklandı
Tekirdağ'da 10 kişi FETÖ'den tutuklandı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Hırsızları ayak izleri ele verdi
Hırsızları ayak izleri ele verdi
Ege Ordusu Kurmay Başkanından ilginç savunma
Ege Ordusu Kurmay Başkanından ilginç savunma
27 milyon euroluk Çin kulübü Tevez'e 39 milyon euro ödüyor
27 milyon euroluk Çin kulübü Tevez'e 39 milyon euro ödüyor
Bursaspor'un amigosuna 1 yıl 11 ay hapis
Bursaspor'un amigosuna 1 yıl 11 ay hapis
Ankara Valiliğinden 'Poyraz bebek' açıklaması
Ankara Valiliğinden 'Poyraz bebek' açıklaması
TEM'de cezaevi aracı devrildi
TEM'de cezaevi aracı devrildi
Borsada yaklaşık 3 yılın en iyi ayı!
Borsada yaklaşık 3 yılın en iyi ayı!
FETÖ şiirlerinin bestecisi tutuklandı
FETÖ şiirlerinin bestecisi tutuklandı
Filmleri aratmayan soygun planı cezaevinde son buldu
Filmleri aratmayan soygun planı cezaevinde son buldu
Termik santralde yangın: 3 işçi yaralandı
Termik santralde yangın: 3 işçi yaralandı
Yurttan kar manzaraları
Yurttan kar manzaraları
Şehitliklerde beş vakit ezan okunuyor
Şehitliklerde beş vakit ezan okunuyor

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English