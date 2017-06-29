Borsa rekorlu ilk yarının ardından yatay

Borsa, günün ilk yarısında tarihi seviyesi olan 100 bin 990 puanın ardından yüzdelik değişim göstermeden sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

Borsa, günün ilk yarısında tarihi seviyesi olan 100 bin 990 puanın ardından yüzdelik değişim göstermeden sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında tarihi seviyesi olan 100 bin 990 puanın ardından yüzdelik değişim göstermeden sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 2,52 puanlık azalışla 100 bin 615 puan oldu. Toplam işlem hacmi 1,9 milyar lira olurken, ilk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,17 değer kaybetti. Holding endeksi ise yüzde 0,21 arttı.

