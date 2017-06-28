Borsa rekor tazeledi

Borsa haftanın ilk iş gününü yüzde 0,98'lik yükselişle 100 bin 617 puana çıkarak rekor tazeledi.

Borsa haftanın ilk iş gününü yüzde 0,98'lik yükselişle 100 bin 617 puana çıkarak rekor tazeledi.

Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi haftanın ilk iş gününü yüzde 0,98'lik yükselişle tamamladı. Endeks, 979,04 puan artışla ile tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 100 bin 617 puandan kapanırken, işlem hacmi de 4,3 milyar lira oldu. Kapanışta bankacılık endeksi yüzde 1,33, holding endeksi de yüzde 0,15 değer kazandı.

