Borsa rekor kırdığı günü düşüşle tamamladı

Borsa, gün içinde tarihi seviyesi olan 100 bin 990 puanı gördüğü günü yüzde 0,42'lik düşüşle tamamladı.
Borsa, gün içinde tarihi seviyesi olan 100 bin 990 puanı gördüğü günü yüzde 0,42'lik düşüşle tamamladı. Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi gün içinde tarihi seviyesi olan 100 bin 990 puanı gördüğü günü yüzde 0,42'lik düşüşle tamamladı. Endeks, 427,37 puanlık azalışla 100 bin 190 puan oldu. Toplam işlem hacmi 4,2 milyar lira olurken, bankacılık endeksi yüzde 0,51, holding endeksi de yüzde 0,19 değer kaybetti.
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