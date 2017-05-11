Borsa İstanbul genel kurulu ertelendi

12 Mayıs'ta yapılması planlanan BİST Olağan Genel Kurulu 8 Haziran'a ertelendi.
12 Mayıs'ta yapılması planlanan BİST Olağan Genel Kurulu 8 Haziran'a ertelendi. Daha önce 12 Mayıs Cuma günü yapılacağı açıklanan Borsa İstanbul (BİST) Olağan Genel Kurul Toplantısı 12 Haziran Perşembe gününe ertelendiği açıklandı. 8 Haziran'daki olağan genel kurul toplantısı saat 15.00'da yapılacak.
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