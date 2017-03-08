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Borsa İstanbul'da gong kadınlar için çaldı
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Borsa İstanbul'da gong kadınlar için çaldı

Borsa İstanbul'da gong kadınlar için çaldı. Düzenlenen törene Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da katıldı. Kaya, yaptığı konuşmada cinsiyet eşitliğine vurgu yaptı.

Borsa İstanbul'da gong kadınlar için çaldı. Düzenlenen törene Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da katıldı. Kaya, yaptığı konuşmada cinsiyet eşitliğine vurgu yaptı.
Birleşmiş Milletler (BM) Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi, Borsa Yatırım Fonlarındaki Kadınlar Platformu, Dünya Borsalar Federasyonu ve Sürdürülebilir Borsalar Girişimi işbirliği ile Borsa İstanbul'da gong töreni gerçekleştirildi. Törene Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın yanı sıra Borsa İstanbul Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, UN Women Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü ve Türkiye Temsilcisi Ingibjörg Solrun Gsladttir, IFC Türkiye Direktörü Aisha Williams, Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Seçkin ve SUTEKS Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve Kadının Güçlenmesi Prensipleri (Women's Empowerment Principles - WEPs) İş Dünyası Sözcüsü Nur Ger katıldı.
"Yaptığımız bu çağrının bütün dünyada yankı bulmasını umuyorum"

"BÜTÜN DÜNYADA YANKI BULMASINI UMUYORUM"
Törende konuşma yapan Bakan Kaya, "Hayatı güzelleştiren ailelerinin mutluluğu için çaba gösteren emeğiyle var olan bütün kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamak istiyorum. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nın çeşitli uluslar arası kuruluşlar ve dünya borsaları ile birlikte verdiği bu destek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel bir anlam kattı. Bugün Borsa İstanbul'da açılışı, ülkemiz ve tüm dünyadaki kadınların refahı için yaptık. Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların ekonomik hayatta güçlenmesini desteklemek için yaptığımız bu çağrının bütün dünyada yankı bulmasını umuyorum" dedi. Bakan Kaya, törene katılan 15 Temmuz gazisi Jale Usta'ya da plaket verdi.
Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ ise "8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle başta Suriye ve Irak'ta olmak üzere ülkemizdeki mülteci annelerimizin ve kadınlarımızın durumuna daha fazla destek ve farkındalık oluşturulmasına bugünün borsalar merkezinde başlangıç olmasını temenni ediyorum. Sosyal adalet ve fırsat eşitliği olmadan bir ülkenin kalkınmasının mümkün olmadığına inanıyoruz. Bildiğiniz üzere Türkiye 2023 yılı için kendisine ekonomik ve sosyal alanda büyük hedefler koymuş durumda. Bu çerçevede hanımefendilerin hayatın her alanına varlığını güçlendirmek büyük önem arz ediyor" diye konuştu.
Törenin ardından kameraların karşısına geçen Bakan Kaya, dün Ankara'daki 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamasına giden Türk Metal-Sen üyesi işçileri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden kadınlara rahmet, yakınlarına ise başsağlığı diledi.
(Ali Canberk Özbuğutu / İHA)

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