Borsa İstanbul'a FETÖ operasyonu: 102 gözaltı kararı
FETÖ'nün Borsa İstanbul yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 102 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda şu ana kadar 60 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
FETÖ'nün Borsa İstanbul yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 102 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda şu ana kadar 60 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Borsa İstanbul yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 102 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. Harekete geçen polis ekipleri, 6 ilde toplam 110 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda şu ana kadar 60 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
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