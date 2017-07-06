Borsa ilk yarıda yükseldi

Borsa günün ilk yarısını yüzde 0,43'lük yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

Borsa günün ilk yarısını yüzde 0,43'lük yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısını yüzde 0,43'lük yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 436,77 puanlık artışla 101 bin 181 puan oldu. Toplam işlem hacmi 1,8 milyar lira olurken, ilk yarıda bankacılık yüzde 0,34, holding endeksi de yüzde 0,13 değer kazandı.

