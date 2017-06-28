Borsa ilk yarıda yükseldi

Borsa, günün ilk yarısında yüzde 0,31'lik yükseliş gösterdi.

Borsa, günün ilk yarısında yüzde 0,31'lik yükseliş gösterdi.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,31'lik yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 309,21 puanlık artışla 99 bin 947 puan oldu. Toplam işlem hacmi 1,8 milyar lira olurken, ilk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,20 değer kazandı. Holding endeksi ise yüzde 0,24 düştü.

