Borsa ilk yarıda yükseldi

Borsa, günün ilk yarısında yüzde 0,27'lik yükseliş yaşadı.

Borsa, günün ilk yarısında yüzde 0,27'lik yükseliş yaşadı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,27'lik yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 268,40 puanlık artışla 97 bin 884 puan oldu. Toplam işlem hacmi 1,7 milyar lira olurken, ilk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,22 değer kaybetti. Holding endeksi ise yüzde 0,13 arttı.

