Borsa ilk yarıda yükseldi

Borsa, günün ilk yarısında yüzde 0,86'lık yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

Borsa, günün ilk yarısında yüzde 0,86'lık yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,86'lık yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 838,17 puanlık artışla 98 bin 555 puan oldu. Toplam işlem hacmi 3 milyar lira olurken, ilk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,25, holding endeksi ise yüzde 0,78 değer kazandı.

