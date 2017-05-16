Borsa ilk yarıda yükseldi

Borsa, günün ilk yarısında yüzde 0,36'lık yükseliş gösterdi.

Borsa, günün ilk yarısında yüzde 0,36'lık yükseliş gösterdi.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,36'lık yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 344,48 puanlık artışla 95 bin 932 puan oldu. Toplam işlem hacmi 2,6 milyar lira olurken, ilk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,35, holding endeksi de yüzde 0,34 değer kazandı.

