Borsa ilk yarıda yükseldi

Borsa, günün ilk yarısında yüzde 1,44'lük yükseliş gösterdi.

Borsa, günün ilk yarısında yüzde 1,44'lük yükseliş gösterdi.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 1,44'lük yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 1,295 puanlık artışla 91 bin 018 puan oldu. Toplam işlem hacmi 1,9 milyar lira olurken, ilk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,75, holding endeksi de yüzde 1,89 değer kazandı.

