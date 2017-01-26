Borsa ilk yarıda yükseldi

Borsa, günün ilk yarısında yüzde 0,30'luk yükseliş gösterdi.

Borsa, günün ilk yarısında yüzde 0,30'luk yükseliş gösterdi.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,30'luk yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 252,09 puanlık artışla 83 bin 380 puan oldu. Toplam işlem hacmi 1,9 milyar lira olurken, ilk yarıda bankacılık ve holding endeksi yüzde 0,58 değer kazandılar.

