16.01.2017 13:24 Borsa ilk yarıda yükseldi

Borsa, günün ilk yarısında yüzde 0,11'lik yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Borsa, günün ilk yarısında yüzde 0,11'lik yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,11'lik yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 93,22 puanlık yükselişle 81 bin 617 puan oldu. Toplam işlem hacmi 2,2 milyar lira olurken, ilk yarıda bankacılık endeksi 0,23 değer kaybetti, holding endeksi ise yüzde 0,42 değer kazandı.



