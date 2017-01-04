04.01.2017 13:20 Borsa ilk yarıda yükseldi

Borsa, günün ilk yarısında yüzde 0,31'lik yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Borsa, günün ilk yarısında yüzde 0,31'lik yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.



Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,31'lik yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 235,53 puanlık yükselişle 76 bin 853 puan oldu. Toplam işlem hacmi 904 milyon lira olurken, ilk yarıda bankacılık endeksi 0,44 holding endeksi de yüzde 0,37 değer kazandı.

