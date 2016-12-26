26.12.2016 13:14 Borsa ilk yarıda yükseldi

Borsa, günün ilk yarısında yüzde 0,29 değer kazanarak sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Borsa, günün ilk yarısında yüzde 0,29 değer kazanarak sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.



Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,29 değer kazanarak sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 220,98 puanlık artışla 77 bin 193 puan oldu. Toplam işlem hacmi 430 milyon lira olurken, ilk yarıda bankacılık endeksi 0,19, holding endeksi de yüzde 0,21 değer kazandı.

