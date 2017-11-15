15.11.2017 13:37 Borsa ilk yarıda yatay

Borsa günün ilk yarısını yüzde 0,06'lık hafif düşüle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Borsa günün ilk yarısını yüzde 0,06'lık hafif düşüle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısını yüzde 0,06'lık hafif düşüle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 69 puanlık azalışla 110 bin 79 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 3,9 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,40 değer kaybetti. Holding endeksi ise yüzde 1,26 arttı.



