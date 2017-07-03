Borsa ilk yarıda yatay

Borsa, günün ilk yarısında yüzde 0,07'lik hafif yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

Borsa, günün ilk yarısında yüzde 0,07'lik hafif yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,07'lik hafif yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 74,95 puanlık artışla 100 bin 515 puan oldu. Toplam işlem hacmi 1,7 milyar lira olurken, ilk yarıda bankacılık yüzde 0,25 değer kazandı. Holding endeksi ise yüzde 0,34 düştü.

