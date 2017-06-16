Borsa ilk yarıda yatay

Borsa, günün ilk yarısında yüzde 0,01'lik hafif düşüşle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

Borsa, günün ilk yarısında yüzde 0,01'lik hafif düşüşle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,01'lik hafif düşüşle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 12,02 puanlık azalışla 98 bin 724 puan oldu. Toplam işlem hacmi 1,3 milyar lira olurken, ilk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,39 değer kazandı. Holding endeksi ise yüzde 0,33 azaldı.

