Borsa ilk yarıda yatay

Borsa, günün ilk yarısında yüzde 0,06'luk düşüş yaşadı.

Borsa, günün ilk yarısında yüzde 0,06'luk düşüş yaşadı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,06'luk düşüşle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 62,77 puanlık azalışla 98 bin 129 puan oldu. Toplam işlem hacmi 1,9 milyar lira olurken, ilk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,06, holding endeksi de yüzde 0,25 değer kaybetti.

