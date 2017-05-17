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Borsa ilk yarıda yatay
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Borsa ilk yarıda yatay

Borsa, günün ilk yarısında yüzde 0,03'lük yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

Borsa, günün ilk yarısında yüzde 0,03'lük yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,03'lük yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 25,63 puanlık artışla 96 bin 187,13 puan oldu. Toplam işlem hacmi 2,7 milyar lira olurken, ilk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,22 yükseldi. Holding endeksi de yüzde 0,40 değer kaybetti.
(İH)A

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