Borsa ilk yarıda yatay

Borsa, günün ilk yarısında yüzde 0.02'lik hafif düşüş yaşadı.

Borsa, günün ilk yarısında yüzde 0.02'lik hafif düşüş yaşadı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0.02'lik hafif düşüşle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 16,91 puanlık düşüşle 88 bin 813 puan oldu. Toplam işlem hacmi 2,3 milyar lira olurken, ilk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,45 değer kaybetti. Holding endeksi ise yüzde 0,60 arttı.

(iha)