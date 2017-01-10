10.01.2017 13:17 Borsa ilk yarıda yatay

Borsa, günün ilk yarısında yüzde 0,09'luk düşüşle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Borsa, günün ilk yarısında yüzde 0,09'luk düşüşle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.



Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,09'luk düşüşle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 67,17 puanlık düşüşle 77 bin 327 puan oldu. Toplam işlem hacmi 1,7 milyar lira olurken, ilk yarıda bankacılık endeksi 0,22, holding endeksi de yüzde 0,25 değer kaybetti.

