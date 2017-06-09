Borsa ilk yarıda rekora yakın

Borsa, günün ilk yarısında yüzde 1,14'lük yükselişle tarihi rekora yakın seviyeden sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

Borsa, günün ilk yarısında yüzde 1,14'lük yükselişle tarihi rekora yakın seviyeden sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 1,14'lük yükselişle tarihi rekora yakın seviyeden sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 1.117 puanlık artışla 99 bin 95 puan oldu. Toplam işlem hacmi 2,1 milyar lira olurken, ilk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,67, holding endeksi de yüzde 0,98 değer kazandı.

BIST 100 endeksinde tarihi zirvesi 99 bin 278 puan ile geçtiğimiz Pazartesi günü tazelenmişti.

