Borsa ilk yarıda rekor kırdı

Borsa günün ilk yarısında 101 bin 415 ile tarihi rekorunu görürken, sürekli müzayede işlemlerine verilen araya yüzde 0,26'lık düşüşle girdi.

Borsa günün ilk yarısında 101 bin 415 ile tarihi rekorunu görürken, sürekli müzayede işlemlerine verilen araya yüzde 0,26'lık düşüşle girdi.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında 101 bin 415 ile tarihi rekorunu gördüğü günün ilk yarısını yüzde 0,26'lık düşüşle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 261,71 puanlık azalışla 100 bin 946 puan oldu. Toplam işlem hacmi 1,8 milyar lira olurken, ilk yarıda bankacılık yüzde 0,59, holding endeksi de yüzde 0,50 değer kaybetti.

