Borsa ilk yarıda rekor kırdı

Borsa, günün ilk yarısında 101 bin 199 ile tarihi rekorunu gördüğü günün ilk yarısını yüzde 0,53'lük yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

Borsa, günün ilk yarısında 101 bin 199 ile tarihi rekorunu gördüğü günün ilk yarısını yüzde 0,53'lük yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında 101 bin 199 ile tarihi rekorunu gördüğü günün ilk yarısını yüzde 0,53'lük yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 535,78 puanlık artışla 100 bin 58 puan oldu. Toplam işlem hacmi 2 milyar lira olurken, ilk yarıda bankacılık yüzde 0,93, holding endeksi de yüzde 0,67 değer kazandı.

