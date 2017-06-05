Borsa ilk yarıda rekor kırdı

Borsa, 99 bin 278 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Borsa, 99 bin 278 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,12'lik yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 119,73 puanlık artışla 98 bin 987 puan olurken ilk yarıda 99 bin 278 puan ile tarihi rekorunu tazeledi. Toplam işlem hacmi 2,1 milyar lira olurken, ilk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,31 değer kazandı. Holding endeksi ise yüzde 0,20 azaldı.

