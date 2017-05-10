Borsa ilk yarıda rekor kırdı

Borsa, günün ilk yarısında 95.437,91 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmasının ardından yüzde 0,04'lük düşüşle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

Borsa, günün ilk yarısında 95.437,91 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmasının ardından yüzde 0,04'lük düşüşle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında 95.437,91 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmasının ardından yüzde 0,04'lük düşüşle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 31,01 puanlık azalışla 95 bin 298 puan oldu. Toplam işlem hacmi 2,8 milyar lira olurken, ilk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,39, holding endeksi de yüzde 0,47 değer kaybetti.

