Borsa ilk yarıda düştü

Borsa, günün ilk yarısında yüzde 0,47'lik düşüş yaşadı.

Borsa, günün ilk yarısında yüzde 0,47'lik düşüş yaşadı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,47'lik düşüşle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 424,22 puanlık düşüşle 89 bin 60 puan oldu. Toplam işlem hacmi 1,6 milyar lira olurken, ilk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,07, holding endeksi de yüzde 0,29 değer kaybetti.

