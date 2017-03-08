Borsa ilk yarıda düştü

Borsa, günün ilk yarısında yüzde 0,70'lik düşüş gösterdi.

Borsa, günün ilk yarısında yüzde 0,70'lik düşüş gösterdi.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,70'lik düşüşle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 638,73 puanlık düşüşle 90 bin 174 puan oldu. Toplam işlem hacmi 2,4 milyar lira olurken, ilk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,43, holding endeksi de yüzde 0,92 değer kaybetti.

