Borsa ilk yarıda düştü

Borsa, günün ilk yarısında yüzde 0.19'luk düşüş gösterdi.

Borsa, günün ilk yarısında yüzde 0.19'luk düşüş gösterdi.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0.19'luk düşüşle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 167,22 puanlık azalışla 88 bin 797 puan oldu. Toplam işlem hacmi 1,7 milyar lira olurken, ilk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,63, holding endeksi ise yüzde 0,10 değer kaybetti.

