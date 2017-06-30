Borsa haftayı yükselişle tamamladı

Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 0,25'lik yükselişle tamamladı.

Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 0,25'lik yükselişle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın son iş gününü yüzde 0,25'lik yükselişle tamamladı. Endeks, 250,08 puanlık artışla 100 bin 440 puan oldu. Toplam işlem hacmi 4,1 milyar lira olurken, bankacılık endeksi yüzde 0,47, holding endeksi de yüzde 0,09 değer kaybetti.

