Borsa haftayı yükselişle tamamladı

Borsa haftanın son gününü günü yüzde 0,73'lik yükselişle tamamladı.

Borsa haftanın son gününü günü yüzde 0,73'lik yükselişle tamamladı.

Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi haftanın son gününü yüzde 0,73'lik yükselişle tamamladı. Endeks 643,55 puanlık artışla 88 bin 830 puandan kapanırken toplam işlem hacmi de 3,5 milyar lira oldu. Kapanışta bankacılık endeksi yüzde 1,19, holding endeksi de yüzde 1,02 değer kazandı.

