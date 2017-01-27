Borsa haftayı yatay tamamladı

Borsa haftanın son gününü yüzdelik değişim göstermeden tamamladı.
Borsa haftanın son gününü yüzdelik değişim göstermeden tamamladı. Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi haftanın son gününü yüzdelik değişim göstermeden tamamladı. Endeks 0,85 puanlık artışla 83 bin 827 puandan kapanırken toplam işlem hacmi de 3,2 milyar lira oldu. Kapanışta bankacılık endeksi yüzde 0,01, holding endeksi de 0,08 değer kazandı.
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