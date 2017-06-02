Borsa haftayı rekorla tamamladı

Borsa haftanın son iş gününü yüzde 1,54'lük yükselişle tarihi rekor seviyeden tamamladı.

Borsa haftanın son iş gününü yüzde 1,54'lük yükselişle tarihi rekor seviyeden tamamladı.

Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi günü yüzde 1,54'lük yükselişle tarihi rekor seviyeden tamamladı. Endeks 1.502,11 puanlık artışla yeri rekorunu 98 bin 867 puana taşırken, işlem hacmi 4,6 milyar lira oldu. Kapanışta bankacılık endeksi yüzde 1,54, holding endeksi de yüzde 1,44 değer kazandı.

